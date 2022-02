"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 65) - Von der Landkarte verschwunden: Ober- und Unterbuch

Von einem Parkplatz nördlich der Sportplätze des TSV Kühbach wandern wir auf einem Feldweg zum Waldrand, gehen entlang des Waldrands etwa 500 m weiter und biegen dann nach rechts in den Wald hinein ab. Der Waldweg verläuft schnurgerade bis zur Kapelle St. Maria im Buchholz. Die Anfang des 20. Jahrhunderts entstandene Kapelle mit ihrem tonnengewölbten Innenraum und dem neugotischen Retabel lädt uns zum Innehalten ein. Wenige Meter nach der Kreuzung steht auf der linken Seite ein Gedenkstein mit der Aufschrift 1895 Oberbuch und den Initialen HB. Wir gehen etwa 275 m weiter bis zu einer Wegkreuzung, an der wir rechts abbiegen. Wenige Meter nach rechts stand etwas abseits vom Weg der Einödhof Unterbuch. Ein weiterer Gedenkstein mit der Aufschrift 1914 Unterbuch und den gleichen Initialen erinnert an ihn. Am Waldrand wandern wir nach rechts weiter. Bei der Mehrfachkreuzung gehen wir geradeaus und an der Gabelung vor der Umgehungsstraße nehmen wir den rechten Weg, auf dem wir zum Parkplatz zurückkommen.Mehr Infos in: Spurensuche im Wittelsbacher Land, Bd. 2, S. 31–33.Weglänge: ca. 3,5 kmKartengrundlage: Geodaten@Bayerische VermessungsverwaltungText: Gabriele und Dr. Hubert RaabFotos und Grafik: Dr. Hubert Raab