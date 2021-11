"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 62): Krippenfahrt im nördlichen Landkreis

In dem schön mit Tannenbäumen, Strohsternen und Lichtern geschmückten Altarraum der Pfarrkirche Mariä Geburt in Gebenhofen liegt über dem Tabernakel in einem Schrein das Jesuskind mit dem Kreuz im Paradiesgärtlein. Zwei Krippen verdienen unsere Bewunderung, vor allem die orientalische am rechten Seitenaltar, die aus dem Kloster St. Ursula in Augsburg stammt.In der Pfarrkirche St. Vitus und St. Katharina in Rehling steht über dem Tabernakel ein segnendes Jesuskind im goldenen Gewand mit der Weltkugel. Am Volksaltar streckt uns ein Jesuskind in der Futterkrippen seine Hände entgegen. Auch eine von einem Zaun umgebene einfache Krippe ist zu bewundern. Besonders das Altarblatt des linken Seitenaltars darf man nicht übersehen. Es stellt die Verkündigung Mariä dar, gemalt vom bedeutenden Nazarener Liberat Hundertpfund (1865).In der Pfarrkirche Hl. Kreuz in Gundelsdorf gibt es mehrere weihnachtliche Darstellungen zu bewundern. Die Glasfenster auf der rechten Seite von Franz Xaver Zettler zeigen Mariä Verkündigung, Mariä Heimsuchung, Geburt Jesu, Darbringung im Tempel und in der Seitenkapelle den zwölfjährigen Jesus im Tempel. Vor dem Volksaltar liegt ein Jesuskind aus Wachs in der Futterkrippe. Am rechten Seitenaltar ist eine umzäunte Krippe mit gewandeten Figuren aufgebaut. Man sollte auch nicht vergessen, ein Geldstück einzuwerfen, damit das Jesuskind aus der Kapelle kommt und seinen Segen gibt. Das Altarblatt zeigt das Haus Nazareth, die Schnitzerei im Auszug die Flucht nach Ägypten. Auf dem Altartisch des linken Seitenaltars sehen wir ein Fatschenkind in einem verglasten Kasten, in der Predella die Hl. Familie mit Ochs und Esel im Stall von Bethlehem.Mehr ausführliche Infos in Spurensuche im Wittelsbacher Land Bd. 2.Text: Gabriele und Dr. Hubert RaabFotos: Dr. Hubert Raab