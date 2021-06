"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 58) - Wirtshauswandern 3: Um das Gasthaus „Goldener Stern“ in Rohrbach

Bereits um 1260 bestand Rohrbach aus 13 Anwesen, die bis 1803 fast vollständig zum Kloster Altomünster gehörten. In dessen Grundbesitz wird 1420 und wieder 1594 eine Taferne erwähnt. Nach dem 30-jährigen Krieg kaufte um 1665 Michael Schamberger das Haus Nr. 8 „Wirt“ unterhalb der Kirche. Nun gehörte laut dem Anlagsbuch des Gerichtes Friedberg von 1760 der „Wirt“ als einziges Anwesen zum Kastenamt Friedberg. Als „1/16“ Anwesen war es eine „Leersölde“ mit drei Tagwerken als Wirtschaftsfläche. 1937 brannte das Anwesen Nr. 8 ab und wurde wenige Meter südlich neu errichtet. Nach mehreren Besitzerwechseln erbte Andreas Fuß den Gasthof und übergab ihn 1982 an Viktoria und Andreas Fuß. Seit 2012 führen Susanne und Stefan Fuß den „Goldenen Stern“ und beleben das Gasthaus mit seiner über 600-jährigen Tradition mit den aktuellsten Trends einer Spitzengastronomie und bleiben doch der klassisch bayerischen Küche treu.Für unsere Wanderung finden wir einen Parkplatz im Bereich der Kirche St. Philipp und Walburga. Entlang der Weiherstraße nach Osten kommen wir über den Eisenbach und nehmen bei der Weggabelung den Weg nach links. So erreichen wir den Rand des Eurasburger Forstes. Hier gehen wir geradeaus (!) weiter. An der nächsten Weggabelung geht es nach links weiter. Der Weg steigt nun über eine längere Strecke an, um schließlich kurz wieder etwas zu fallen und den Blick hinüber nach Eurasburg freizugeben. Wir aber biegen scharf nach rechts ab. Mehrmals bergauf und wieder bergab wandern wir nun immer geradeaus gut 1 km auf dem Holzburger Weg durch den Forst. Wo man schon bald das Ende des Waldes erahnen kann, zweigt der Rohrbacher Weg nach rechts ab (Es ist die 4. Abzweigung). Kerzengerade geht es bergab zum Waldrand und dann durch die Felder, zuletzt nach rechts durch einen Hohlweg, zum Gasthaus „Goldener Stern“.Weglänge: ca. 5 kmKartengrundlage: Geodaten@Bayerische VermessungsverwaltungText: Gabriele und Dr. Hubert RaabFotos und Grafik: Dr. Hubert Raab