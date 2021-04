"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 51): Auf der Suche nach der Weihnachtsfreude: Wanderung zur Kapelle Mariä Verkündigung bei Baar

Zu der Kapelle gelangen wir auf unserer Weihnachtswanderung: Vom Parkplatz vor der Pfarrkirche St. Laurentius in Oberbaar geht es gegenüber dem Rundchor der Kirche auf einem zunächst unscheinbaren Weg links am alten Pfarrhaus vorbei durch einen imposanten Hohlweg bergauf zur „Marienbuche“ an einem beeindruckenden Waldplatz. Geradeaus weiter wenden wir uns am Waldausgang nach rechts und dann in einer Linkskurve wieder bergauf zu einer Serpentinenkurve. Nach rechts bleiben wir auf diesem schönen Waldweg zur Kapelle Mariä Verkündigung. Nach dem Besuch der Kapelle geht es immer auf dem Weg geradeaus und nach einer scharfen Kurve wieder zur Marienbuche und links vorbei hinunter zum Parkplatz.Weglänge: ca. 4,2 kmKartengrundlage: Geodaten@Bayerische VermessungsverwaltungText: Gabriele RaabFotos und Grafik: Dr. Hubert RaabWeitere Infos: Kapellen im Wittelsbacher Land