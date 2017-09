Herbstkonzert der Stadtkapelle Friedberg

Kameraden auf See



Auf das weite Meer wagen sich diese Jahr die Stadtkapelle Friedberg und die Bläserklasse der Konradin-Realschule Friedberg. Dass in einem Orchester die Kameradschaft genau so gut funktioniert wie bei der Besatzung eines Schiffes, wollen die beiden Orchester mit einem ansprechenden Programm aufzeigen. Neben dem Marsch "Kameraden auf see", Melodien aus Fluch der Karibik u.v.a. erklingt auch ein sehr selten gehörtes Soloinstrument. Welches das ist wird nicht verraten. Wer das wissen möchte, kommt am 14.Oktober ab 19.30 Uhr in die Schulaula der Konradin-Realschule Friedberg. Die musikalischen Leiter Andreas Bolleininger und Andreas Thon freuen sich auf ihr Kommen.