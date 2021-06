„Harmonic Brass“ spielt Open Air im Hof der Grundschule „Bürger für Friedberg“ organisieren wieder ein Konzert am 28. Juli zur Unterstützung der Musiker - Anmeldung erforderlich

Zu hören gibt es an diesem Abend großen, eleganten Blechbläserklang. Hornist Andreas Binder, den Besuchern als eloquenter Moderater der Konzerte bekannt, freut sich schon, wieder nach Friedberg zu kommen und verspricht: „Harmonic Brass macht musikalisch alles möglich, was momentan so schmerzlich vermisst wird, mit Verdis Triumphmarsch aus seiner Oper Aida betritt man endlich wieder das Opernhaus, Filmmusik öffnet das Kino, mit Vivaldis Jahreszeiten betritt man den Konzertsaal. Alles mit dem einzigen Ziel, die Besucher zu beglücken.“„Damit möchten wir ganz bewusst ein Signal setzen: Kultur und Musik im Speziellen sind ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft. Und die Künstler brauchen gerade jetzt unsere Unterstützung, “ sagt Martha Reißner, die mit Ihrem Mann Franz sowie mit Anita und Gerd Horseling seit vielen Jahren den „Friedberger Musiksommer“ und den „Friedberger Advent“ organisieren.Info:Da weiterhin Pflicht zu Dokumentation besteht, müssen sich Besucher für das Konzert vorher anmelden mit Namen und Telefonnummer. Entweder unterder Mailadresse horseling@gmx.de oder unter Telefon 0821 60 92 99. Auf diesen Wegen gibt es Infos zur Überweisung, denn es werden keine Karten verschickt, da nach den gültigen Pandemiebestimmungen das Abstandsgebot eingehalten und die Bestuhlung flexibel organisiert werden muss. Die registrierten Besucher erfahren dann am Eingang des Konzertes ihren Sitzplatz. Bis zum Erreichen des Platzes gilt Maskenpflicht. Liegt die Inzidenz Ende Juli weiterhin unter 50 ist kein Test- oder Impfnachweis erforderlich. Das Konzert findet bei jeder Witterung statt.Aktuelle Informationen gibt es auch im Internet unter www.friedberger-musiksommer.