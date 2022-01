Glückwünsche zum 80. Geburtstag von Walter Föllmer

Der in Lörrach in Baden geborene Föllmer war nach dem beruflichen Ausscheiden als Hauptabteilungsleiter Recht der MAN B&W Diesel AG in Augsburg im Jahr 2006 auch weiterhin in vielen Bereichen tätig. Schon während seiner Berufszeit engagierte er sich in der Kommunalpolitik im Kreistag Aichach-Friedberg, insgesamt 30 Jahre lang, davon 16 Jahre als Fraktionsvorsitzender. Weit ist sein ehrenamtliches Betätigungsfeld. Er war Gründungsvorsitzender des Kreisverbandes Europa Union und Gründer und Ehrenpräsident der Städtepartnerschaft Friedberg-Bressuire, mehr als ein Jahrzehnt erster Vorsitzender des Sportvereins Wulfertshausen, überregional ehrenamtlich tätig als Mitglied des Rechtsausschusses des Bundesverbands der Deutschen Industrie in Berlin und Mitglied des Rechtsausschusses des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik in Hamburg. Zahlreiche ehrenamtliche Ämter übernahm er in verschiedenen Vereinen als Beisitzer und Kassenprüfer, so auch derzeit als Schatzmeister im Wittelsbacher Landverein. Für sein vielfältiges Engagement erhielt er mehrfache Ehrungen, etwa die Médaille d’honeur der französischen Partnerstadt Bressuire, die Goldene Verdienstmedaille des Landreises Aichach-Friedberg, die Silberne Verdienst Medaille der Stadt Friedberg und das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt.Außerdem gehört er der Studentenverbindung „Arminia“ im CV (Cartellverband katholischer farbentragender Verbindungen) mit Sitz in Heidelberg an, die zum größten Akademikerverband Europas mit über 30.000 Mitgliedern zählt. Hier wirkte der als „Altherrensenior“.Der Heimatverein Friedberg ist dankbar für die kompetente Mitwirkung des Jubilars Walter Föllmer an vorderster Stelle im traditionsreichen Heimatverein.