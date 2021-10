Gewand für die Friedberger Zeit

Getreu der historischen Vorgaben bieten Schneidermeisterin Gabriele Gail, Marion Schwarz und Gabriele Trinkl in der Stoffstube der Stadt Friedberg die passenden Stoffe an: Tuch in vielerlei Naturfarben und gemustert, miteinander kombinierbar, für das „Magdgewand“ und farbenfrohe und gemusterte Stoffe für das „Bürgerinnengewand“. Sogar die alten Modeln dazu können historisch Interessierte in der Stoffstube bewundern.Die dazugehörenden Schnitte, die im Laufe der vergangenen Stadtfeste „vereinfacht“ worden waren, hat Frau Gail mit Hilfe einer auf Schnitte spezialisierten Direktrice gemäß der ursprünglichen des 1. Stadtfestes 1989 angefertigt. Die Magdgewänder, wieder vorne gereiht und im Rücken durch einen Abnäher gehalten, kleiden vorteilhaft. Der Schnitt für den bürgerlichen Caraco ist für Näherinnen machbar geworden. Ein neuer Hosenschnitt für die Herren kleidet sehr gut. Das Team hält „Probemieder“ bereit, um die richtige Größe festzustellen.Zu jedem historischen Gewand gehört die Kopfbedeckung, Dreispitz oder Hut für die Herren, und die Haube für die Frauen. Sie machen das Gewand zum „Friedberger Gewand“. Kränzchen sind nicht historisch und degradieren unser schönes Gewand.Alle Bürgerinnen und Bürger im historischen Gewand machen unser Stadtfest zu dem, was es ist: ein schönes und einmaliges Fest.Text: Gabriele RaabFotos: Dr. Hubert Raab