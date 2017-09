Gesprächsabend zu Vortrag und zur „Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin

Friedberg : Gralskreis Augsburg |

Zu dem Vortrag „Der Tod – Tor zum Leben“ von Werner Huemer am 9. November 2017 in Augsburg findet am 22. November 2017 ein Gesprächsabend statt.



Der Gesprächsabend bietet Ihnen die Möglichkeit, mehr über das Buch „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin zu erfahren, über dessen Entstehung und den Autor.



Ob Sie die Gralsbotschaft bereits lesen oder erst vor kurzem davon erfahren haben, spielt dabei keine Rolle. Auch wenn Sie nicht zum Vortrag kommen konnten, sind Sie herzlich zu diesem Gesprächsabend eingeladen!



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



– Eintritt frei –



Kontakt:

Jürgen Lindenfelser

Telefon: 0173-2906872

E-Mail: gralskreis-augsburg@gralsbewegung.de