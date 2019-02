Gesellschaftlicher Höhepunkt und Zeichen von Hilfe und Entgegenkommen beim 47. Ball der Margerite 2019

Friedberg : Max Kreitmayr-Halle |

Seit 47 Jahren gilt der Wohltätigkeitsball der Margerite als das gesellschaftliche Friedberger Highlight in der Ballsaison. 560 Gäste aus Handel, Wirtschaft und Politik erlebten in der Max Kreitmayr-Halle eine vom Veranstalter glänzend organisierte Ballnacht mit beeindruckenden Showeinlagen. Das totale Versagen der Vertragsgastronomie während des Abends wurde durch den Einsatz von freiwilligen Helfern und dem Entgegenkommen der Ballgäste wett gemacht.

Mit großem Einsatz hat das BRK-Team um die Organisatorinaus der Friedberger Stadthalle auch im Jahr 2019 einen festlichen Ballsaal dekoriert. Glänzende Showeinlagen und die bewährte, erstklassige Tanzmusik der Tom Lorenz Band bereiteten das festliche Ambiente der Veranstaltung. Die außerordentliche soziale Komponente der 1100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, „die sich im Dienst der Hilfe für die Menschen im Wittelsbacher Land einsetzen“, betonte der BRK-Kreisvorsitzendein seiner Begrüßungsansprache. Den Ballgästen dankte Metzger dafür, dass sie mit dem Erwerb der Eintrittskarten die Arbeit des BRK-Kreisverband finanziell unterstützen. Der Reinerlös des Balls, kommt hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Landkreis zugute.Neben vielen Gelegenheiten zum Tanz auf dem stets gefüllten Parkett hat Martina Vogel auch in diesem Jahr ein Top-Showprogramm zusammengestellt.des TSV Friedberg zeigten ihr hervorragend in Licht und Choreografie zusammengestelltes Programm. Mit nachtblauen LED-Seilen erzeugten die Turnerinnen eine faszinierende Stimmung im Ballsall und die hochpräzise Show der Jumpinos erntete großen Applaus von den Ballgästen. Lateinamerikanischen Tanz der Superlative präsentierten die Tänzerinnen und Tänzer derder Augsburger Tanzschule Easy Dance. Die professionelle Aufführung dieser Formation wird den Ballgästen noch lange in positiver Erinnerung bleiben.112 fliegende Kostümwechsel, heiße Showgirls und ein klasse arrangiertes Musikprogramm, das zeichnet die Auftritte der Faschingsgesellschaft Lach Moro aus Mering aus. Hinein in den großen Beifall für ihre diesjährige Tanzshow „55 Jahre Lach Moro“ hatte die Lach Moro eine ganz große Geste an das BRK Aichach-Friedberg in Petto: Präsidentund Vizehatten für die vier BRK-Leitstellen des Landkreises über 100 Teddybären dabei, die Kindern als Trostpflaster geschenkt werden sollen.Nicht unerwähnt bleiben kann der Faux-Pas der Gastronomie für die Veranstaltung. Nach einem internen Streit des Service-Personals hatten bereits ab 20 Uhr die Mehrzahl der Angestellten des Catering-Vertragsnehmers den Ballsaal verlassen. Lange Schlangen an der Getränkeausgabe, leere Tische und hungrige und durstige Ballgäste machten schlechte Laune. Und genau hier zeigte sich die schnelle Bereitschaft ehrenamtlicher BRK-Helfer und Friedberger Gastronomen, die in kürzester Zeit dem Hilferuf von BRK-Rettungsdienstleiterfolgten und das drohende Chaos mildern konnten. Für die Helferinnen und Helfer sammelten Handwerksmeister Robert Höck und die „Friedberger Herzoginnen“ Andrea Happacher und Michaela Hansmann über 800 Euro Trinkgelder von den Ballgästen. BRK-Geschäftsführer Robert Erdin zeigte sich beeindruckt vom großen Zusammenhalt der Friedberger, die gerade in brenzligen Situationen mit dem Herz am rechten Fleck reagieren können.Zur Mitternacht verzeichnete die fliegende Wurstküche zum traditionellen Weißwurstessen noch einmal lange Schlangen von hungrigen Ballbesuchern – als Folge des Versagens des Caterings. Lang in die Nacht hinein wurde noch getanzt und geratscht in der Max Kreitmayr-Halle. Mit Sicherheit werden bis zum 48. Ball der Margerite im kommenden Jahr die Probleme mit dem Catering gelöst werden und die Ballgäste dürfen sich freuen auf eine kommende Ballnacht im Jahr 2020. BRK Aichach-Friedberg



Text und Bilder: Franz und Sabina Scherer, FSeventfoto