Galaball der Margerite zugunsten des Roten Kreuzes

Der nächste Margeriten-Ball findet am Samstag, den 27. Januar 2018 in der Stadthalle Friedberg statt.

Die Tom Lorenz Band spielt auch diesmal wieder zum flotten Tanz auf. Neue Showeinlagen bieten die Street Dance/Hip Hop-Gruppe von DA F.U.N.K Augsburg und die Stepptanzgruppe der Tanzschule Trautz & Salmen. Mit der Showtanzgruppe der Faschingsgesellschaft Mering „Lach Moro“ ist ausgelassene Faschingsstimmung garantiert.

Für das leibliche Wohl im Ballsaal sorgt das Team des Restaurants „Angus Club“.



Der Reinerlös des Balles kommt dem BRK Aichach-Friedberg und somit hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Landkreis zugute.



Karten (38,- bis 48,- €)sind ab sofort in der Geschäftsstelle des Roten Kreuzes in Friedberg erhältlich, Hans-Böller-Str. 4, Tel. 0821 / 2 60 76-33. Beginn des Balls ist um 20.00 Uhr, Saalöffnung 19.00 Uhr. Es gibt keine Abendkasse.