Friedberger Zeitgeschehen: Markt und Handel

Marienbrunnen am Marienplatz , 86316 Friedberg DE

Eine Stadtführung mal ganz anders:

nicht die Sehenswürdigkeiten von Friedberg stehen bei dieser Führung im Fokus, sondern die Historie der Stadt, hauptsächlich bezogen auf Markt und Handel. Margit Möding erläutert die Gründung der Stadt, das Rathaus im Wandel der Zeit, sowie den Handel und Verkehr in Friedberg. Neben dem Viehhandel war auch der Salzhandel sehr wichtig für Friedberg! Folgen Sie unserer Stadtführerin zu verschiedenen Plätzen in Friedberg, an denen man historischen Geschichten lauschend die vergangenen Zeiten noch spüren kann...