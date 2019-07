Friedberger Zeit 2019, arbeitsreich aber wunderschön

Aber den größten bleibenden Eindruck hinterließ das Konzert am Schlossweiher. Vielen Dank an alle Friedberger für das große Interesse an diesem Konzert. Unglaubliche Massen an Zuhörer wälzten sich von der Altstadt zum Schlossweiher. Es herrschte eine gespannte Atmosphäre wie in einem Konzertsaal. Ein auch für uns Musiker rundum gelungener perfekter Abend.Habe die Ehre!