Friedberger Künstler im Museum und in der Stadt

Friedberg : Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg |

Friedberg – ein Ort der Künste? Es ist ein Titel für eine Stadt dieser Größe, den man nicht unbedingt erwarten dürfte. Nicht nur unser Museum im wundervoll restaurierten Wittelsbacher Schloss hält erstaunliche Werke der bildenden Kunst bereit. Auch in der Altstadt begegnen Einem vielfältige Werke der Bildhauerei, die zu erkunden sehr lohnend ist!



Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist an der Museumskasse in Höhe von 3,- € zu entrichte.

Durchführung gemäß der aktuellen Corona Verordnung.

Anmeldung unter: touristinfo@friedberg.de, Tel: 0821-6002-450/-451/-436