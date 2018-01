Förster Brandl am CSU Stammtisch

Friedberg : CSU Stammtisch |

Bei einer Waldbegehung bei Rohrbach erlebten wir, den Förster Rudl Brandl, wie er lebhaft und begreiflich zum Sinn und Beschaffenheit „Wald“ informierte. Mir hat alles sehr gefallen, auch weil ich als Kind mit meinem Vater, ein Jäger und Heger, viel im Wald war. Das wäre doch ein guter Aufhänger für einen Vortrag dachte ich mir und fragte einfach mal an. Herr Brandl hat zugesagt am Montag 5. Februar 19.00 Uhr zum offenen CSU Stammtisch zu kommen. Doch überlasse ich sehr gerne dem Förster das genaue Thema und bin schon sehr gespannt auf diesen Abend. Ich bringe auch gerne alte Unterlagen von meinem Opa und Vater mit. Einfach mal so ;-)

ich freue mich auf viele Gäste im Hotel Kuss Pappelweg 14 in Friedberg