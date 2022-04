FOCUS GITARRE FRIEDBERG - STEPHANIE JONES UND JULE MALISCHKE, ZWEI SOLISTINNEN VON WELTRANG

125.000 Follower folgen ihr auf YouTube und fast 14 Millionen mal wurden ihre Videos angesehen. Die Australieringehört zu den populärsten klassischen Gitarristinnen weltweit. Sie konzertiert inzwischen auf allen Kontinenten und renommierte Komponisten widmen ihre Werke der seit einigen Jahren in Friedberg lebenden Gitarrensolistin. Sie wird bei ihrem Friedberger Konzert unter anderem südamerikanische Werke aus ihrer neuen CD "Open Sky" spielen. Mitreißende Rhythmen und melancholische Melodien im großen Saal des Friedberger Schloss.An Ihrer Seite werden wir eine Ikone der Deutschen Fingerstyle- und Songwriter-Szene und frisch gebackene Dozentin der Dresdner Musikhochschule zu hören bekommen.versteht es, dank ihrer einzigartigen Ausstrahlung, das Publikum in Sekundenschnelle in ihren Bann zu ziehen. Neben ihren eigenen Songs, in denen die junge Musikerin mit ihrer gefühlvollen Stimme und originellen Gitarrenbegleitungen den Hörer verzaubert, weiß sie ebenso instrumental auf der Gitarre zu überzeugen. Jule Malischke zeigt in ihrem Soloprogramm „Instrumentals & Songs“ ihre ganze musikalische Bandbreite. Es erklingen Kompositionen von Heitor Villa-Lobos, Roland Dyens, Ralf Towner, Egberto Gismonti, eigene Popsongbearbeitungen wie eben auch ihre einzigartigen Songs mit Stimme und Gitarre, mit denen sie jeden Zuhörer mit auf ihre Reise nimmt.Ticketpreis beträgt 15€/10€ ermäßigt. Das Kombiticket für alle Festival-Konzerte kann für 45€/30€ ermäßigt erworben werden!Kartenvorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus in Friedberg und online Weitere Informationen unter www.focus-gitarre.com .