Focus Gitarre Friedberg - Artis Guitar Duo

Am zweiten Tag des Focus Gitarre Festivals in Friedberg wird eines der weltbesten Gitarrenduos das Friedberger Publikum verzaubern. Zweifelsfrei hat sich das ARTIS GitarrenDuo weltweit einen festen Platz in der Konzertwelt gesichert. Ihr blindes Verständnis auf der Bühne und ihre lebhafte Art zu musizieren schaffen eine intensive, intime Konzertatmosphäre, wie sie nur selten zu finden ist.

Einladungen zu Internationalen Musikfestivals und Konzertreisen führten dasals Künstler, Lehrer und Juroren nach Italien, Belgien, Litauen, Slowenien, Kroatien, Schottland, Tschechien, Kosovo und Polen. Auf Einladung des Goethe-Instituts konzertierten sie als Kulturbotschafter in China, Brasilien und in Andalusien. Als Solisten konzertierten sie u.a. mit dem Leipziger Symphonieorchester, den Frankfurter Solisten, dem neuen Kammerorchester Dresden oder der Camerata Suevica. Ferner wirken sie regelmäßig bei Produktionen des Frankfurter Opernhauses mit.Getreu der Idee „die Gitarre ist ein Orchester“ reizen die beiden das Farbspektrum ihrer Instrumente bis an die Grenzen aus und spielen dabei komplett auswendig. Das Ergebnis ist eine Kommunikation und Lebendigkeit auf der Bühne, die einen bleibenden, tiefen Eindruck hinterlässt.Zahlreiche 1. und 2. Preise bei internationalen Kammermusik-Wettbewerben sowie mehrere Publikumspreise bestätigen die herausragende Qualität des Duos. Von der Gitarrenlegende Pepe Romero als „außergewöhnliche Gitarristen und großartige Musiker“ gelobt, betont auch die Presse: „Eine musikalische Einheit, wie sie vollkommener kaum denkbar ist“. 2019 sowie 2021 sendete der SWR Konzertmitschnitte in voller Länge.Ticketpreis beträgt 15€/10€ ermäßigt. Das Kombiticket für alle Festival-Konzerte kann für 45€/30€ ermäßigt erworben werden!Kartenvorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus in Friedberg und online Weitere Informationen: www.focus-gitare.com