Falsche Information am Rathauseingang Friedbergs

Bomben-Fehler - Zerstörung des Rathauses 1632 und nicht 1636

Bei dieser Geschichtstafel ist den Verantwortlichen ein Bomben-Fehler unterlaufen.Es war Freitag, der 16. Juli 1632, als Schweden und fanatische Augsburger Protestanten nach Friedberg zogen, um Rache zu üben. Tage zuvor waren schwedische Soldaten, die im Lazarett in Friedberg lagen, von kaiserlichen Kroaten, mit Wissen einiger Friedberger Bürger, hinterrücks ermordet worden. 500 (männliche) Bürger lebten vor dem Feindeinfall in Friedberg. Hinzu kommen ihre Frauen, die Kinder, das Gesinde, die kurfürstliche Beamtenschaft, so dass die Einwohnerzahl Friedbergs 2000 bis 2500 Menschen betragen haben dürfte. Grauenhaftes muss sich an jenem Freitag im Juli 1632 in Friedberg abgespielt haben. Nach dem Hinmetzeln der Friedberger Bürger und der anschließenden Vertreibung der noch Überlebenden wurde die Stadt geplündert und dann angezündet.

Friedberg drei Jahre lang eine Geisterstadt

Friedberg soll sieben Tage und Nächte gebrannt haben. Drei Jahre blieb Friedberg eine menschenleere Geisterstadt. Niemand wagte sich in der Stadt niederzulassen, denn die Schwedenausfälle aus Augsburg waren gefürchtet. Die Schweden ließen nicht zu, dass oben auf dem Lechrain sich ein für sie feindlicher Stützpunkt bilden konnte. Als aber die kaiserlichen und bayerischen Soldaten wieder Boden zurückgewannen, zogen die Schweden ab. Erst im Frühjahr des Jahres 1635 kehrten allmählich die Überlebenden, die sich auf der Flucht und im Elend befunden hatten, zurück nach Friedberg. Welch einen furchtbarer Anblick muss ihnen die ausgebrannte Ruinenstadt geboten haben.

Der schwarze Freitag in der Geschichte der Stadt Friedberg

Und nun zur Rathaustafel: Wie Archivalien belegen, waren die Schweden 1635 schon gar nicht mehr da! Vielmehr geschah die Zerstörung der Stadt Friedberg und damit auch des Friedberger Rathauses im Jahr 1632. Da der 16. Juli 1632 auch noch ein Freitag war, gilt er als der schwarze Freitag in der Geschichte der Stadt Friedberg.