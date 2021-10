Evergreen-Musikshow mit dem Duo Kaktus & Co. am 22. Januar 2022

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Das Duo Kaktus & Co gab sein Debüt vor 20 Jahren in den Räumen des ehemaligen Restaurants „Herzog Ludwig“ und war dann über viele Jahre hinweg auf Feiern und Konzerten im schwäbischen Raum zu hören.

Der junge Sänger und Entertainer Reiner Philipp Kais, der in seinem Auftreten dem Entertainer Max Raabe sehr ähnelte, erlangte seine stimmliche Ausbildung bei den Augsburger Domsingknaben. Er vervollkommnete sein Können noch durch ein Studium an der Schauspielschule in Ulm und eine musikalische Ausbildung in Wien. Der Friedberger Kirchenmusiker Roland Plomer und er fanden sehr bald zueinander. Und, es passte einfach alles.



Ob bei Songs wie „Ich hab das Fräulein Helen` baden sehn“ – „Die Männer sind schon die Liebe wert“ oder „Kein Schwein ruft mich an“, stets fand Kais die richtigen Worte und Gesten und bezog so ein „glückliches“ Publikum in das Geschehen mit ein. Vorwiegend begeisterte er Hörer, die noch gerne an die, wenn auch entbehrungsreiche, Zeit der 20er – 40er Jahre dachten.