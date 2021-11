Es weihnachtet im Friedberger Adventshaus

Friedberg : Adventshaus |

Es ist ein besonderes Jahr für die vielen Engagierten des Karitativen Christkindlmarktes: Er findet heuer zum 50. Mal statt. Doch das Jubiläum fällt anders aus, als es die Organisatoren geplant hatten. Wegen der anhaltenden Corona-Krise wird der Markt - wie schon im Vorjahr - ins „Adventshaus“ in der Bauernbräustraße 12 verlagert. Dort präsentieren die ehrenamtlichen Gruppen am ersten Advents-Wochenende von Donnerstag, 25. November, bis Sonntag, 28. November, ihr Angebot. Es sei zwar schade, dass dieses Jubiläum nicht rund um St. Jakob gefeiert werden kann, „doch die Motivation der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer ist ungebrochen“, sagen die Organisatoren Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler, „alle bringen sich großartig ein für die Hilfsprojekte in Indien und Tansania.“ Über eine Million Euro sind in den vergangenen fünf Jahrzehnten dafür gesammelt worden, „ein wunderbares Zeichen der Solidarität in Friedberg“.Auf diese gelebte Solidarität setzen die Organisatoren auch heuer, wenn das im Vorjahr entwickelte Motto „Friedberg karitativ“ aktiviert wird. Da sind als große Stütze die einzelnen Gruppierungen vom Frauenbund über die Kräuterweiber bis zu den Gymnasiasten, die in den vergangenen Monaten für den guten Zweck gebastelt, genäht, gewerkelt und gekocht haben. Unterstützung erhält der Verein für karitative Aufgaben auch vom Aktiv-Ring, der Friedberger Werbegemeinschaft und natürlich hoffen die Organisatoren erneut auf die Spendenfreudigkeit der Bürgerinnen und Bürger, „diese Großzügigkeit hat uns im letzten Jahr fast sprachlos gemacht“, sagt Ulrike Sasse-Feile, „wir waren überglücklich, beide Projekte mit 60 600 Euro unterstützen zu können.“Vor dem Adventshaus werden zwei Stände aufgestellt, damit für die Besucher entsprechend den Corona-Regeln in und um das Gebäude ausreichend Abstand gewährleistet ist. Dort werden auch die von der Familie Losinger gespendeten Weihnachtsbäume und die von der Gärtnerei Ketzer zur Verfügung gestellten kleinen Bäumchen verkauft, die von Ulrike Sasse-Feile selbst dekoriert wurden.Diese Gruppen engagieren sich:Donnerstag, 25. November, 16 bis 20 UhrFreitag 26. November, 16 bis 20 UhrSamstag, 27. November, 14 bis 20 UhrSonntag, 28. November, 10 bis 16 Uhr.www.karitativer-christkindlmarkt.comFörderverein für karitative Aufgaben:IBAN: DE82 7205 0000 02405 9198 2BIC: AUGSDE77XXX (Stadtsparkasse Augsburg)