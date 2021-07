"Es ist nie zu spät"

Aus Freude am Musizieren und Menschen mit der Musik zu erfreuen, spielen sie als Duo Evergreens, die das internationale Publikum im Zentrum Münchens begeistert.Peter & Joe lernten sich als Gründungsmitglieder in der „Friedberger Bürgernetzband – BNB“ 2019 kennen.Seitdem haben sie bereits mehrere Musikprojekte verwirklicht, wie z. B. Tonnenhauskonzerte, Fete de la Musique, Peter, Joe & Friends und nun als Duo Peter & Joe.Wie wir daraus sehen, kennt Musik und die Begeisterung zu musizieren keine „Alters“ Grenzen. Darüber hinaus verbindet Musik in der Pandemie die Menschen.