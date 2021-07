Endlich wieder regelmäßige Musikproben möglich

Friedberg : Musikpavillon am Volksfestplatz |

Die Friedberger Bläser*innen dürfen wieder gemeinsam üben und freuen sich

auf öffentliche Auftritte

Noch ist die Laienmusik weit entfernt von einem normalen Probenbetrieb und Auftritten. Aber es zeichnet sich Hoffnung ab. Mittlerweile begrenzt nur die Raumgröße bei einer Musikprobe die Anzahl der teilnehmenden Musiker*innen unter Bewahrung der geltenden Abstände und Hygieneregeln. Immerhin kann somit im Musikpavillon der Stadt Friedberg am Volksfestplatz das Nachwuchsorchester derwieder tutti, also alle gemeinsam, üben. Das große Orchester der Jugendkapelle und diemüssen sich noch in zwei Gruppen aufteilen. Wenn es das Wetter erlaubt probt die Stadtkapelle im Freien am Volksfestplatz, was von Friedberger Anwohnern durchaus schon positiv wahrgenommen wurde.Nach eineinhalb Jahren nahezu Stillstand, kann die Jugendkapelle jetzt endlich wieder Werbung für Nachwuchs starten, denn gemeinsam macht Musik am meisten Spaß. Der instrumentale Einzelunterricht erfolgt in der Regel über dieund die Orchesterproben durch die Jugendkapelle. Wer daran interessiert ist ein Instrument zu erlernen, kann gerne bei den Lehrkräften der Musikschule ( www.friedberger-schule-fuer-musik.de ) einen Schnupperunterricht vereinbaren und vorher eine Probe des B-Orchesters der Jugendkapelle Friedberg besuchen. Diese probt jeden Mittwoch im Musikpavillon (Aichacher Straße 16a, 86316 Friedberg) von 16 bis 17.30 Uhr. Bitte dazu unter Telefon 0821.6002-670 anmelden.Viele Informationen, Bilder und Videos finden zukünftige Bläser*innen auf der Homepage der Jugendkapelle ( www.jugendkapelle-friedberg.de ). Da werden alle in der Blasmusik gespielten Instrumente mit Bild, Text und Videos vorgestellt.Auf jeden Fall können die Laienmusiker*innen nun endlich wieder Musikstücke einstudieren. Die Jugendkapelle und Stadtkapelle Friedberg freuen sich schon darauf, diese in der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Die Stadtkapelle plant für Herbst (31.10.) zum Konzert einzuladen und die Jugendkapelle wird spätestens im Advent wieder präsent sein. Für nächstes Jahr ist auch schon Einiges in Vorbereitung. So hoffen die jungen Musiker*innen der Jugendkapelle am 2.April nächsten Jahres viele Besucher zu ihrem Frühjahrskonzert begrüßen zu können. Auch für das Friedberger Altstadtfest haben sie schon ein tolles Projekt mit der „Kleinen Oper Bad Homburg“ vorgesehen, die Aufführung der Kindermusicals „Till Eulenspiegel“.Freuen sie sich auf schöne Blasmusik aller Stilrichtungen von der Jugendkapelle und Stadtkapelle Friedberg.