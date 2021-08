Ein Tag beim Trachtenverein

Das Wetter hielt und es zeigten sich sogar die Sonnenstrahlen.Dem Hygienekonzept folgend, empfingen die Jugendleiter Gertraud Lindermayer , Franziska Mertl zusammen mit dem 1. Vorplattler Jakob Mertl, die Amelie, Anna und die Elisa, um ihnen Tracht und Brauchtumstänze näher zu bringen. Interessiert lauschten sie den Worten vom 1. Vorplattler Jakob Mertl.Mit dem Kennenlern Tanz,“ komm tanz mit mir ,einmal hin einmal her “wurde der Nachmittag eröffnet.Lustig fanden die jungen Akteure den Kikeriki Tanz, denn es wurden Tierstimmen imitiert. Hund , Katze, Lämmchen und die Kuh .Zur Abwechslung zeigten der 1. Vorplattler Jakob Mertl mit seiner Schwester Franziska einen Plattler.Als Hilfestellung leistete der ehemalige 1. Vorplattler Rudi Kopp. Willkommen hieß die 1. Vorsitzende Monika Heinsch, die Teilnehmer vom Ferienprogramm .Was die jungen Akteure gelernt hatten, zeigten sie ihren Eltern, als sie wieder am Eisenberg abholt wurden.Wir laden Herzlich ein , die an der Trachtensache Interesse zeigen ,reinzuschnuppern beim Trachtenverein FriedbergDie nächste Plattelprobe findet am 17. September um 17 Uhr am Eisenberg 1 statt.Einverständnis der Eltern liegt vor