Ehrensitzung Stadtrat Friedberg 2021 - „Ehre, wem Ehre gebührt“

Der Friedberger Stadtrat zeichnete verdiente Persönlichkeiten mit Verdienstmedaillen und Ehrenringen aus

In einer Ehrensitzung hat der Friedberger Stadtrat am 10. November im Großen Saal des Wittelsbacher Schlosses verdiente Persönlichkeiten für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement ausgezeichnet. Viele der Geehrten waren bzw. sind auch in Vereinen und Verbänden aktiv oder übernehmen anderweitig Verantwortung für das Gemeinwesen. Ihre Auszeichnung bekamen sie dafür, was sie für die Stadt Friedberg, ihre Ortsteile und die dort lebenden Menschen getan haben.Nach deren Ausscheiden aus dem Friedberger Stadtrat richtete Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann den Dank des Rates der Stadt an Peter Feile, Roland Fuchs, Johanna Hölzl-Dibba und Walburga Walkmann.bekamen Ingrid Becke, Beate Euler, Sven Güntner, Rosemarie Krendlinger und posthum Thomas Treffler senior.Diewurde Martin Trübenbacher und Herta Widmann verliehen. Gleich sechsmal wurde dervergeben. Ihn erhielten Leonhard Büchler, Georg Goldstein, Peter Gürtler, Thomas Kleist, sowie Martha und Franz Reißner. Pionierarbeit leistete hier in gewisser Weise Martha Reißner, die zwischen 2014 und 2020 als erste Frau das Amt der Dritten Bürgermeisterin bekleidete.Viele Veranstaltungen wie der „Friedberger Musiksommer“, der „Friedberger Advent“ oder das historische Altstadtfest wären ohne dieses großartige bürgerschaftliche Engagement gar nicht möglich. Auch das Vereinsleben wird durch das Wirken vieler Ehrenamtlicher entscheidend mitgeprägt. Die altbayerische Herzogstadt kann stolz auf ihre aktive Bürgerschaft sein. Dementsprechend würdigte Bürgermeister Roland Eichmann auch das außergewöhnliche Engagement der geehrten Frauen und Männer. Ihnen zu Ehren fand ein Abendessen im Großen Saal des Wittelsbacher Schlosses statt.Text: myheimat RedaktionFotos: FSeventfoto, Franz und Sabina Scherer