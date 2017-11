Die Theatergruppe Ottmaring spielt wieder - diese Saison "Im Pfarrhaus is da Deife los"

Die 68te Theatersaison startet mit dem Stück „Im Pfarrhaus is da Deife los“ - eine Komödie in drei Akten von Sebastian Kolb und Markus Scheble des Wilhelm Köhler Verlages. Die Spielleitung übernimmt heuer Rita Th. Probst.Das Stück spielt in einem sehr anständigem Pfarrhaus:Der stockkonservative Pfarrer Bürstel ist gegen alles Moderne und jegliche Neuerungen. Er eifert stets seinem alten Mentor, dem Pfarrer Ackermann nach, der seine Gottesdienste noch wie im Mittelalter von der Kanzel herunter predigt und dabei selten ein gutes Haar an seinen Schäfchen lässt. Als sich Bürstel bei einem Treppensturz das Bein bricht und nun seinen Pflichten als Pfarrer vorübergehend nicht nachkommen kann, bittet er beim Ordinariat um einen Vertreter und hofft dabei auf Ackermann. Doch als der Aushilfspfarrer eintrifft, erlebt Bürstel eine gewaltige Überraschung...Die Spielzeiten sind vom 27. bis 31.Dezember 2017 jeweils um 19:30 Uhr.Im neuen Jahr hebt sich der Vorhang noch 2 mal und zwar am 02. und 03. Januar 2018 ebenfalls um 19:30 Uhr.Karten sind ab dem 20. November in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:Raiffeisenbank Rederzhausen,bei Optik Brandmair in Friedberg - Telefon 0821/606180und in der Sportgaststätte Ottmaring - Telefon 0821/602818sowie online unter www.theatergruppe-ottmaring.deAuf Euer Kommen freuen sich die Mitwirkenden:Pfarrer Bürstel (Hans Kellerer) mit seinen beiden Ministranten der Franzl und Maxl (Leon Hopfes und Lukas Bayer), Schwester/Haushälterin von Pfarrer Bürstel (Angelika Zuckriegl), Aushilfspfarrer Wolf (Markus Büchler), Kirchenrats-Vorsitzende Gundula (Ritta Lorenz), Chorleiterin Monika (Waltraud Schmidt), der Checker und Zuhälter (Christian Kruppa), Checkers Leibwächter Bonzo (Alexander Triebenbacher) und das Mädchen aus der Stadt Jenny (Katrin Schwibinger).Als Souffleuse agiert Annika Loibl, für den Bühnenbau ist Johannes Kellerer mit seinem Team verantwortlich.