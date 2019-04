Anzeige

Die Franzosen kommen - Gastfamilien gesucht

Wie schon beim letzten Altstadtfest erwarten wir Gäste aus unserer französischen Partnerstadt Bressuire. Mit dabei ist auch diesmal wieder die vor vielen Jahren eigens für das Altstadtfest gegründete Tanzgruppe Sauteriaux. Mit ihren volkstümlichen Tänzen stellt sie eine Bereicherung für das Altstadtfest dar. Gerne möchten die Franzosen mit den Friedbergern das erste Wochenende feiern. Das Partnerschaftskomitee Bressuire (Frankreich) erwartet die französischen Gäse am Donnerstag, 11. Juli. Abreisetag ist Montag, 15. Juli 2019. Wer in diesem Zeitraum (11. bis 15. Juli) Gäste bei sich aufnehmen möchte, meldet sich bitte per E-Mail an clarissa.beck@friedberg.de oder per Telefon unter 0821-6002-611.

