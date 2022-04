Das Focus Gitarre Festival geht in die zweite Runde

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause geht das Friedberger Gitarrenfestival vom 9. bis 12. Juni 2022 in die zweite Runde. Auf Einladung der Stadt Friedberg als Veranstalter und des international renommierten Gitarrenpädagogen Stefan Schmidt werden junge Gitarristen im Wittelsbacher Schloss konzertieren, die sich in den letzten Jahren ein weltweites Renommee erspielt haben.

Das Festival wird am Donnerstagabend, 9. Juni, um 19.30 Uhr vomeröffnet. Anne und Thea Baumbach an der Flöte und der Gitarre gewannen in den Jahren 2013 bis 2021 sieben Preise bei renommierten internationalen Kammermusikwettbewerben.Im März 2017 veröffentlichten die Schwestern ihr Debüt-Album Legenden bei QBK Records. Eine Reportage über das Duo in der Reihe Nächste Generation des MDR Kultur erschien im Oktober desselben Jahres. Das Duo wird auf seine mitreißende Art Werke aus dem 20. Jahrhundert interpretieren.Daszählt seit vielen Jahren zu den absoluten Spitzenensembles ihrer Art weltweit. Der SWR sendete in den vergangenen Jahren ganze Konzertmitschnitte des in der Nähe von Frankfurt lebenden Ehepaars Julia und Christian Zielinski. Gitarrenlegende Pepe Romero bescheinigte den Beiden außergewöhnliche Gitarristen und großartige Musiker zu sein. Die Presse lobt das Duo als „musikalische Einheit, wie sie vollkommener kaum denkbar ist“. Zu hören werden bei ihrem Friedberger Konzert Werke aus Barock und Romantik.Mit der aus Australien stammenden Solistinund der Singer- Songwriterinwird es am Samstag Abend einen ganz besonderen Leckerbissen für Freunde des virtuosen Gitarrenklangs geben. Die 28-jährige Stephanie Jones gehört zweifellos zu den populärsten und meist beachteten jungen klassischen Gitarristen weltweit. Nicht nur wegen ihrer 125.000 Followern auf YouTube ist sie ein Star in der Gitarrenszene. Große Komponisten wie Sergio Assad und Dusan Bogdanovic widmen ihr umfangreiche Werke. Ihre neue CD mit südamerikanischen Werken ist überaus beliebt.Jule Malischke ist in der Crossoverszene eine feste Größe und ihr unverwechselbarer Stil eine absolute Bereicherung innerhalb der Musiklandschaft. Seit kurzer Zeit darf sie ihr Wissen an der Dresdner Musikhochschule als Dozentin an die nächste Generation von hochbegabten Musikern weitergeben. Gerade die unterschiedliche Art der beiden Solistinnen wird sicherlich ungemein interessant für das Publikum werden.Am Freitag wird um 17 Uhr zusätzlich ein Nachmittagskonzert angeboten werden. Es spielen junge außergewöhnliche Begabungen der regionalen Gitarrenszene. Unter anderem werden erste Preisträger des Wettbewerbs “Jugend musiziert” ihr derzeitiges Programm darbieten.Vor jedem Abendkonzert werden begabte Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene aus Friedberg und Umgebung die Möglichkeit haben, sich mit einem kurzen Programm auf der großen Bühne zu präsentieren.Am Samstag Vormittag wird es um 11 Uhr zudem ein kostenfreies, 30-minütiges Konzert mit einer kurzweiligen Gespenstergeschichte vor allem für Kindergarten- und Grundschulkinder geben. Anschließend können sich Interessierte über Gitarrenunterricht in Friedberg informieren und Gitarren in allen Größen ausprobieren. Es werden genügend Gitarrenlehrer mit Rat und Tat vor Ort sein.Am Sonntag um 12 Uhr endet das Festival mit einem Teilnehmerkonzert.Konzert Querflöte und Gitarre: Do., 9. Juni, 19.30 Uhr:Newcomer Konzert: Fr., 10. Juni, 17 Uhr:Konzert Gitarrenduo: Fr., 11. Juni, 19:30 Uhr:2 Solistinnen: Sa., 12. Juni, 19:30 Uhr:undKonzertkarten sind im Bürgerbüro, Marienplatz 1,, oder an der Abendkasse zu erwerben.Sa., 15. Juni, 11 Uhr, Eintritt freiSo., 16. Juni, 12 Uhr, Eintritt freiInfos im Internet: