Das Erlauholz & Eisenbach Tal wird zu einer Vorzeigeregion im Wittelsbacher Land

Neben Rinnenthal hat auch Bachern letztes Jahr den Entwicklungsprozess für Ortsentwicklung lebendig und gemeinsam gestartet.Dazu wurden in 6 offenen Stammtischen Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürger geführt, über 40 Wunschzettel in der Adventsaktion ausgewertet, insgesamt über 20 neue Ideen generiert sowie eine Interessentenliste für den Arbeitskreis mit über 30 weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreiter erstellt.Auch ein übergreifender Austausch über Stadtteil- bzw. Gemeindegrenzen hinweg wurde ins Leben gerufen, wie am letzten Stammtisch im Wirtshaus am Hochberg Bachern mit Matthias Stegmeir und Renate Kigle aus Rinnenthal und Erwin Gerstlacher aus Ried.Stefan Kreissl berichtet der Arbeitskreis für Ortsteilentwicklungskonzept Bachern arbeitet aktuell vor allem weiter an den kurzfristigen Maßnahmen.Bachern wurde auch für den Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vorgeschlagen. Mit einem Arbeitskreis will man sich auch hier zukünftig beweisen.Auch die Organisation Erlauholz & Eisenbach Tal wird aktuell weiter ausgebaut und vor allem wurde dort nun ein einmaliges Konzept in der Region bezüglich Bürgerbeteiligung etabliert.Die ersten digitalen Petitionen dazu wurden bereits für die anstehenden Ortssprecherwahlen vorbereitet.Alle Details sind unter der Homepage www.erlauholzeisenbach-tal.de zu finden.