Corona? Endlich Zeit zum Lesen! Die Stadtbücherei St. Jakob in Friedberg hat wieder geöffnet

Das Angebot der Bücherei in Friedberg, die von der Stadtpfarrei St. Jakob getragen und von der Stadt Friedberg mitfinanziert wird, ist dementsprechend gefragt. Insbesondere während des Lockdowns seien sehr viele Leserinnen und Leser auf den Geschmack gekommen, berichtet Eva Michl, die die Bücherei nebenamtlich leitet. „Wir verzeichnen generell steigende Ausleihzahlen. Und seit Corona hat sich die Ausleihe von e-Books verdoppelt.“Seit Anfang März ist es glücklicherweise auch wieder möglich, vor Ort in der Bücherei am Pfarrplatz nach dem richtigen Lese- oder Hörstoff zu stöbern. Über zwei Etagen erstreckt sich eine nahezu unglaubliche Vielfalt an Medien, zudem besteht die Möglichkeit, vieles auch mit dem e-Book-Reader, Smartphone oder Tablet zu lesen.Rund 26.000 Medien gehören zum Bestand der Stadtbücherei St. Jakob. Das Angebot ist hoch aktuell und zudem so breit gefächert, dass für alle Alters- und Interessensgruppen garantiert das Passende dabei ist. Und falls auch das wirklich einmal nicht der Fall sein sollte, betont Eva Michl die Möglichkeit des „Wunschbuchs“. So lasse sich meist auch die Anfrage nach einem ganz bestimmten Roman oder Sachbuch verwirklichen.Neben besagten Romanen oder Sachbüchern für Erwachsene stehen in Friedberg auch Kinder- und Jugendliteratur für alle Altersstufen zum Ausleihen zur Verfügung und es gibt auch englische und französische Literatur. Besonders gefragt sind zudem Hörbücher, DVDs und CDs, ebenso wie eine bunte Vielfalt an Zeitschriften. Zunehmend interessant ist für sehr viele Leserinnen und Leser – auch schon vor der Coronapandemie – die Möglichkeit, e-Books oder e-Magazine auszuleihen. "Wir froh, dass wir unseren Bestand dank der Zuschüsse von der Pfarrei und der Stadt und der Nutzergebühren auch fortlaufend erweitern können und immer ganz aktuelle Medien beschaffen können", betont Eva Michl.Nicht zuletzt angesichts der geringen Jahresausleihgebühr ist nachvollziehbar, warum das Angebot der Stadtbücherei St. Jakob so gefragt ist. So kann sich eine Familie für zwölf Euro im Jahr rundum mit Lese- und Hörstoff versorgen – mit jeglichen Kinderbüchern oder sogar Tonie-Figuren für die Tonie-Box, Jugendliteratur, Krimis oder Romanen für die Eltern, Garten-, Koch- oder Heimatbüchern bis hin zu Zeitschriften, die kaum Wünsche offen lassen. Für Erwachsene kostet der Jahresbeitrag zehn Euro, Studenten, Azubis und Senioren zahlen nur fünf Euro.Einen aktuellen Überblick über den kompletten Katalog der Bücherei, Neuzugänge, Öffnungszeiten und vieles mehr gibt es im Internet unter www.stadbuecherei-friedberg.de. Vor Ort ermöglicht es ein Team aus 17 Frauen, die in ihrer Freizeit in der Bücherei tätig sind, dass die beliebte Einrichtung an fünf Tagen in der Woche geöffnet ist. Momentan ist die Anzahl der Besucher coronabedingt noch begrenzt, aber die Nutzer warten gerne einen Moment auch vor der Tür, wenn es sein muss. Die meisten freuen sich auch schon wieder darauf, es sich mit einem Buch oder einer Zeitschrift im benachbarten Divano gemütlich zu machen. Denn auch das gehört zum Konzept der Stadtbücherei St. Jakob, die ein Ort der Begegnung und zum Verweilen sein will. Bis das wieder möglich ist, sind jedoch alle großen und kleinen Leser froh, dass es das breit gefächerte Angebot nun wenigstens wieder zum Mitnehmen gibt.Sonntag: 9 – 12 Uhr, Dienstag: 16.30 – 19 Uhr, Mittwoch: 13 – 17 Uhr, Donnerstag: 14 – 19 Uhr, Freitag: 10 – 12 Uhr