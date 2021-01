Bürgernetz Friedberg: Zauberhafter Kalender für Senioren- und Pflegeheime

Schon seit dem Beginn der Pandemie führt das Bürgernetz Friedberg gezielte Aktionen gegen die Vereinsamung älterer Menschen durch. So backt ein Team freiwilliger Helfer*innen leckere Kuchen, die zweimal wöchentlich von ehrenamtlichen Fahrern an die Seniorenheime ausgeliefert werden.Je näher Weihnachten rückte, desto stärker wurde der Wunsch den Bewohner*innen der Seniorenheime sowie den Menschen, die durch die Sozialstation versorgt werden, ein besonderes Geschenk zu bereiten. Diesem Wunsch folgte eine Idee, die nun zum neuen Jahr verwirklicht wurde. Alle Senioren- und Pflegeeinrichtungen erhielten den vom Bürgernetz gestalteten Jahreskalender 2021 mit zauberhaften Impressionen aus Friedberg und dem Umland. Finanzielle Unterstützung hierfür kam vom Landratsamt Aichach-Friedberg.Manfred Reichenbach ist seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Bürgernetz Friedberg tätig. Als passionierter Fotograf erkundet er immer wieder Friedberg und die nähere Umgebung.Das Resultat kann sich sehen lassen: Eine Sammlung unzähliger, einzigartiger Bilder mitbesonderen Motiven aus dem Wittelsbacher Land. Die Corona-Pandemie bremste allerdings auch seinen Tatendrang erheblich. „Eine ganz schöne Herausforderung und eine wunderbare Idee!“ so beschreibt der 82-jährige das Kalender-Projekt. Über 100 Fotos konnte Reichenbach dem Bürgernetz hierfür zur Verfügung stellen. Er hofft, dass der Kalender nun all jenen Menschen Freude bereitet, die aufgrund der Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind, die Sehenswürdigkeiten und die schönen Plätze in unserer Natur und Landschaft selbst zu besuchen.Gemeinsam mit einem professionellen Grafiker wählte Bürgernetz-Leiterin Jeanne Graf de Vergara die Fotos aus und gestaltete den Jahresbegleiter für die Senior*innen mit ihren eigenen Texten. Neben den Aufnahmen von Manfred Reichenbach enthält der Kalender auch die Fotos von Robert Reile und Siegfried Neugebauer.