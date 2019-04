Brillantes musikalisches Feuerwerk: Frühjahrskonzert der Städtischen Jugendkapelle Friedberg

Friedberg : Stadthalle |

Zu 50. Geburtstag der Städtischen Jugendkapelle Friedberg glänzten die jungen Musikerinnen und Musiker in der Friedberger Max Kreitmayr-Halle mit einem Frühjahrskonzert der besonderen Art. Das begeisterte Publikum in der voll besetzten Stadthalle erlebte ein musikalisches Feuerwerk.

Die festlich geschmückte und hervorragend illuminierte Max Kreitmayr-Halle zeigte ein riesiges Bühnenbild: Erstmals gaben sich beide Abteilungen der Jugendkapelle, zusammen mit dem Jugendchor der Stadtpfarrei Sankt Jakob die Ehre. Unterstützt durch die Jazzformation mitund mit der Begleitung durcham E-Piano waren Darbietungen wie Queens‘ Bohemian Rhapsodi, Pink Floyds‘ Another Brick in The Wall oder Metallicas‘ Nothing Else Matters ein wahrer Ohrenschmaus. Mit einer gut gelaunten Moderation begleitetedas Publikum durch das Konzertprogramm. Ein musikalisches Geburtstagsgeschenk überraschte selbst die gesamte Bühnen-Crew: Mit einem Ständchen gratulierte die Stadtkapelle Friedberg zum Jubiläum.Unter den Zuhörern in der restlos ausverkauften Stadthalle entdeckten wir MdB, Landratmit Gattin, Stadtpfarrer, Bürgermeister, Altbürgermeisterundmit Gattin und zahlreiche Stadträte. Was am Ende bleibt ist ein gewaltiger Eindruck den unser musikalischer Nachwuchs mit diesem Konzert wieder einmal bewiesen hat. Eine große, harmonische Gemeinschaft, hervorragend präzisiert durch den musikalischen Leitergab eine beeindruckende Visitenkarte ihres Könnens ab. Andreas Thon bedankte sich bei allen Beteiligten, mit deren Unterstützung die technische Organisation rund um das Konzert reibungslos gelungen ist.Text: Franz SchererBilder: FSeventfoto, Franz und Sabina Scherer