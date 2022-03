Brauereikellerführung mit Brotzeit

Marienbrunnen am Marienplatz

Die Wittelsbacher Regenten verstanden es früh, die Macht über Bier zu ihren Gunsten zu nutzen und hielten über 200 Jahre an ihrem gegründeten Weißbiermonopol fest. Erfahren Sie Wissenswertes rund um das älteste alkoholische Getränk der Welt und tauchen Sie in die fast vergessene Zeit der Friedberger Brauereikunst ein. Über ein paar Stufen gelangen Sie in die historischen Keller und Gewölbe ehemaliger Friedberger Brauereien. Hier wird die Vergangenheit sichtbar. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: 0821-6002-450/-451/-436 oder touristinfo@friedberg.de