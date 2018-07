Brauereikellerführung mit Bierverkostung und Brotzeit

Friedberg : Marienbrunnen |

Begeben Sie sich zusammen mit unserem Stadtführer Herr Heisele auf eine Führung durch Friedbergs Bierkeller und hören Sie einige interessante und spannende Geschichten über die Zeit, in der dort noch leckeres Bier gebraut wurde. Anschließend gibt es eine kleine Bierverkostung und eine Brotzeit im Gambrinuskeller. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter der Nummer 0821/ 6002 - 452 oder per Mail an touristinfo@friedberg.de. Die Teilnahme kostet 15 € inklusive der Verköstigungen.