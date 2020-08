Bereits 20.000 Besucher bei der Landesausstellung 2020 in Friedberg und Aichach

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Ein Grund zur Freude am Mittwoch, 12. August 2020: Die Marke von 20.000 Besucherinnen und Besuchern der Bayerischen Landesausstellung wurde in Friedberg und in Aichach überschritten.

Der 20.000ste Besucher: Werner Stenke und Ehefrau Claudia aus Gundelfingen

Nach sechs Wochen Verzögerung, bedingt durch den Corona-Lockdown, konnte die Bayerische Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ am 9. Juni 2020 ihre Pforten öffnen. An den beiden Ausstellungsorten im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im FeuerHaus in Aichach zeigt die Ausstellung, wie Bayern Städteland wurde. Damit war die Landesausstellung eines der ersten großen Ausstellungsprojekte in Europa, die wieder an den Start gingen. Und die Besucher können die Ausstellung nicht etwa in einer gekürzten „Corona-Version“, sondern in komplettem Umfang erleben! Das Interesse ist groß und die Besucherzahlen zeigen einen klaren Trend nach oben. An den letzten Wochenenden konnten jeweils etwa 1.000 Gäste gezählt werden!, Projektleiter der Bayerischen Landesausstellung, Landrat, Erster Bürgermeisteraus Aichach und Erster Bürgermeisteraus Friedberg nahmen am Mittwoch Werner Stenke aus Gundelfingen als 20.000 Besucher mit seiner Ehefrau Claudia in der Bayerischen Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ in Empfang. Mit dabei hatten sie eine voll bepackte Geschenktüte vom Ausstellungskatalog über einen Gutschein fürs Museumscafé und Freikarten für das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg bis hin zu einem Design-Schirm aus Friedberg.„Beim Frühstück haben wir noch im Radio gehört, dass in der Landesausstellung heute der 20.000ste Besucher erwartet wird. Da dachten wir noch, lustig, da wollen wir heute auch hin. Dass es aber dann wir geworden sind, hat uns sehr überrascht und riesig gefreut“, so Werner Stenke im Schlosshof in Friedberg. Begeistert zeigte sich das Ehepaar über das gesamte Ambiente: „Es ist toll, dass die Stadt Friedberg das Schloss so hergerichtet und das Gebäude hervorragend saniert hat. Die Landesausstellung selbst ist wunderbar und ein schönes, bis ins Detail ausgearbeitetes historisches Erlebnis. Wir genießen heute den Ausflug nach Friedberg. Den Ausstellungsteil in Aichach nehmen wir uns an einem anderen Tag vor. Und dann auch gleichzeitig mit einem Besuch der Stadt.“Auch viele andere Gäste äußern sich im Besucherbuch positiv über die Landesausstellung: „Mal ein ganz anderes neues Thema und noch dazu hochaktuell“. Oder von Einheimischen aus dem Wittelsbacher Land: „Das Wissen über die Orte vor der eigenen Haustüre wird drastisch verbessert.“Bis zum 8. November kann die Bayerische Landesausstellung 2020 besucht werden. Täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im FeuerHaus in Aichach.Einem spontanen Ausstellungsbesuch in Aichach oder Friedberg steht nichts im Weg. Wer sicher gehen möchte, der kann bequem von daheim aus ein Zeitfenster für den Ausstellungsbesuch buchen: entweder über die Buchungshotline unter 0821 450 57 457 (von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) oder über das neue Onlinereservierungssystem unter www.onlineticket.bayern. Und auch Gruppenführungen lassen sich wieder über die Hotline buchen.