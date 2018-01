Anziehend – Friedberger BRK-Kleiderladen jetzt in zentraler Lage

Friedberg : Anziehend |

Mehr Verkaufsfläche in zentraler Geschäftslage: Der Friedberger Rotkreuz-Kleiderladen „Anziehend“ ist vom bisherigen Standort in der Bauernbräustraße in die Ludwigstraße 2 umgezogen. Auf 80 m² Verkaufsfläche in den Räumen der ehemaligen Modeecke präsentieren ehrenamtliche Mitarbeiter ein großes Angebot an Second Hand-Mode und Accessoires.

Der Friedberger Rotkreuz-Laden hat sich bereits in seinem Standort in der Bauernbräustraße etabliert. Mit der wachsenden Frequenz und der daraus zunehmenden Akzeptanz durch die Kundschaft sind dort die Verkaufsflächen einfach zu klein geworden. In einer aufwändigen Umzugsaktion haben viele Umzugshelfer „die leere Kleiderständerlandschaft in der Ludwigstraße in einen tollen, lebendigen und bunten Laden verwandelt“, so BRK-Kreisgeschäftsführerin seiner Ansprache während einer kleinen Feierstunde zur Ladeneröffnung. Aichach-Friedbergs Landrat und Kreisverbandsvorsitzenderund der Friedberger Bürgermeisterhoben in ihren Reden die besondere Nachhaltigkeit und die Wertigkeit des Angebots der BRK-Kleiderläden hervor. Robert Erdin bedankte sich bei Ladenleiterinund dem Team von 35 Helfern für ihren beispielhaften Einsatz in den Geschäftszeiten und besonders während des Umzugs in die neuen Geschäftsräume.Ein besonderer Dank gilt auch. Ihre ausgezeichnete Gestaltung und Dekoration der erweiterten Schaufensterflächen des „Anziehend“ machen das Laden-Logo bereits für den Passanten zum anziehenden Hingucker. „Anziehend“ wird ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern betrieben. Unter dem Leitsatz „Mode von Mensch zu Mensch“ werden von Kleiderspenden der Friedberger Bevölkerung Damen-, Herren- und Kinderbekleidung und Schuhe zum Verkauf angeboten. Dazu kommt ein ansehliches Angebot an Accsessoires, Handtaschen und Modeschmuck.Rotkreuz-Läden gibt es in ganz Deutschland. „Anziehend“ gibt es in unserer Region auch in Aichach. „Egal ob Einkaufen oder Kleiderspende: Der Erlös aus den Kleiderläden kommt ausschließlich der Rotkreuzarbeit im Landkreis zugute und hilft vielen Menschen. So gesehen schont das Konzept der BRK-Kleiderläden nicht nur Umwelt und Ressourcen. Sie stärken auch den sozialen Zusammenhalt in der Region.“ (Auszug aus dem „Anziehend“-Flyer des BRK)Text und Bilder: ©2018 FSeventfoto Franz Scherer