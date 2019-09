Alpenverein veranstaltet Festkonzert des Trientiner Bergsteigerchors SOSAT

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Zur Feier der 50-jährigen Freundschaft zwischen dem Trienter Alpenverein SOSAT und der Sektion Friedberg des Deutschen Alpenvereins gibt der Trientiner Bergsteigerchor am Samstag, dem 19. Oktober, ein Festkonzert im Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Veranstalter ist der Alpenverein Friedberg. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Eine weitere Gelegenheit, den Chor zu hören, gibt es am Sonntag, dem 20. Oktober: Er begleitet in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh den Gottesdienst um 10 Uhr.