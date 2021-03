Afrika in St. Jakob: Mit einer Bilderausstellung wirbt die Pfarrgemeinde um Spenden für Malawi

„Gerade in dieser für uns alle schwierigen Zeit ist es wichtig, Solidarität mit den Menschen zu zeigen, denen es noch schlechter geht. Auch unter erschwerten Bedingungen wollen wir unsere Partnergemeinde finanziell unterstützen", erläutert die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Muhr die Initiative.Die großen, farbenfrohen Bilder sind bis Karsamtag in der Stadtpfarrkirche zu sehen, eine Begleitbroschüre liegt aus.Wer trotzdem nicht auf den Geschmack Afrikas verzichten möchte, für den gibt es ein weiteres Angebot. Das Kochteam der Pfarrei bereitet ein afrikanisches Essen „to go“ vor, das an Palmsonntag im Divano abgeholt werden kann oder gehbeeinträchtigten Menschen nach Hause gebracht wird. Um eine Anmeldung unter www.sankt-jakob.de wird gebeten.