Adventliche Stadtführungen mit anschließendem Dinner

Es ist wieder soweit

- die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und die ersten Lebkuchen tauchen in den Regalen der Supermärkte auf. Mit alledem kündigt sich eine der schönsten Zeiten im Jahr an: der Advent!Passend dazu bietet die Tourismusabteilung der Stadt Friedberg wieder die beliebten adventlichen Stadtführungen mit anschließendem 3-Gänge-Dinner an. Lassen Sie sich verzaubern von der Schönheit unserer historischen Altstadt, die mit tausenden von Lichtern geschmückt ist und in deren Gassen der Duft des Christkindlesmarktes schwebt. An verschiedenen Orten warten Nachtwächter, Ausrufer und Musiker, um die Führung zu einem einmaligen Erlebnis zu machen. Unsere Cordonisten sorgen mit Fackeln für eine stimmungsvolle Atmosphäre.Zur kulinarischen Abrundung wartet anschließend ein 3 Gänge Menü in einer unserer gemütlichen Friedberger Gaststätten auf Sie.Zur Teilnahme an der Führung ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Wir bitten Sie außerdem, den Unkostenbeitrag von 35,-€ inklusive dem Dinner (o. Getränke) im Voraus zu begleichen, ob bar an unserer Infothek im Rathaus oder auf Rechnung ist je nach Wunsch.Gerne stellen wir auch Gutscheine aus, die Sie Ihren Liebsten als adventlichen Gruß oder Vorweihnachtsüberraschung schenken können.Unsere diesjährigen Termine:Samstag, 01.12.2017 17.00 UhrSamstag, 08.12.2017 17.00 UhrSamstag, 15.12.2017 17.00 UhrSamstag, 22.12.2017 17.00 UhrWir freuen uns auf Ihre Anmeldung!Touristinfo FriedbergMarienplatz 186316 Friedberg0821/ 6002 - 452