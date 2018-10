Friedberg : Zum Hexentreff |

mit Wolfi Weber, Vicky Konrad, Andi Scharf.

Der interessante Mix aus Swing und Bossa, Blues und Balladen zeigt wie leicht und luftig Jazz-Standards klingen können, wenn man den Spaß am Improvisieren und die Spielfreude spürt.

Das Trio ist seit 2016 in dieser Besetzung unterwegs. Auf dem Lechfeld kennt man das Trio von einigen "Jazz & Book" - Veranstaltungen.

In Friedberg spielten sie zuletzt bei Fete de´la Music.



Einlass: 18.30 Uhr

Eintritt Frei/ Hutsammlung



Um Platzreservierung wird gebeten