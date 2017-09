25 Jahre Städtepartnerschaft: Friedberg empfängt Freunde aus Chippenham

Friedberg : Rathaussaal |

Gemeinsam mit 20 Bürgerinnen und Bürgern aus Friedbergs englischer Partnerstadt Chippenham freuten sich Friedberger und Chippenhamer Freunde auf das gemeinsame Wiedersehen. Ein festlicher Rathausempfang beendete die fünf Besuchstage der Gäste aus der 35000 Einwohner zählenden Stadt im englischen Südwesten.

Viele persönliche Freundschaften sind entstanden seit der offiziellen Begründung dieser Städtepartnerschaft. Elke Klein, die Lehrerin vom Friedberger Gymnasium, git als die Initiatorin der Partnerschaft. Vor 25 Jahren war sie auf der Suche nach einer englischen Partnerschule. Sie reiste nach London zum zuständigen Amt für Partnerschaften und erhielt die Adresse der Grittleton House School. Dort war Elke Klein später auch als Gastlehrerin beschäftigt. Ein Gastgeschenk des Altbürgermeisters Albert Kling an seinen damaligen Amtskollegen John Scragg, welches Elke Klein überreichte, war der Beginn der städtepartnerlichen Verbindung. Offiziell besiegelt durch Urkunden , unterzeichnet von den beiden Bürgermeistern, wurde die Städtepartnerschaft während des Friedberger Altstadtfestes 1992.Bei einem Empfang im Friedberger Rathaus wurde das Jubiläum in herzlicher Atmosphäre gefeiert. In vielen Gesprächen wurde untereinander zurück geblickt auf die vergangenen gemeinsamen Jahre. In seiner Rede erinnerte sich John Scragg, als Elke Klein damals an seine Tür klopfte. „Nicht zuletzt wegen des guten Biers“ so Scragg, komme er immer wieder gerne nach Friedberg. Einen besonderen Dank richtete Friedbergs Bürgermeisters Roland Eichmann an die Initiatorin Elke Klein und den Begründer John Scragg. „Diese Städtepartnerschaft würde es ohne Sie nicht geben“, so Eichmann in seiner Festansprache.Bürgermeister Roland Eichmann überreichte eine Jubiläumsurkunde an Sylvia Gibson, die Vorsitzende des Komitees in Chippenham. Zusammen mit der Friedberger Komiteevorsitzenden Monika Hullermann sorgen die beiden in ehrenamtlicher Aufgabe dafür, dass die Städtpartnerschaft Friedberg/Chippenham weiterhin das bleibt, was bei diesem Empfang deutlich zu erkennen war: Eine von Freundschaft und Herzlichkeit gepflegte Beziehung unter Menschen zweier Städte in verschiedenen Ländern.Text: Franz SchererBilder: Franz und Sabina Scherer, FSeventfoto