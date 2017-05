FRIEDBERG. Der Tag der offenen Tür am 20.05.2017 bei MedX5 war ein voller Erfolg.

Damit bei unseren kleinen Besuchern keine Langeweile aufkam, gab es eine Mal-Ecke, Luftballons und weitere Überraschungen.MedX5 war es eine besondere Ehre, zwei spezielle Gäste begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Schaffelhofer, der ein akutes kardiales Ereignis durch Soforthilfe überlebte, und Herrn Drechsler, seinen Lebensretter. Mit den beiden Herren wurde ein Interview über dieses dramatische Ereignis, das am 22.12.2015 passierte, geführt. Es war ein sehr emotionaler Moment als Herr Schaffelhofer sich bei seinem Retter und Freund, Herrn Drechsler, bedankte. Einige Besucher hatten Tränen in den Augen.Ein großes Dankeschön geht an die vielen fleißigen Helfer und kreativen Köpfe, die diesen Tag der offenen Tür vorbereitet und durchgeführt haben. Gleichermaßen geht ein herzlicher Dank an die Friedberger Allgemeine, die uns medial bestens unterstützt hat. Ebenso danken wir a.tv, HITRADIO RT1 und Radio Fantasy für die großartige öffentlichkeitswirksame Unterstützung.Besonders danken wir den Besuchern, die mit ihrem Kommen reges Interesse und positives Feedback zu diesem Aktionstag bekundet haben.Es war ein gelungener Tag, der trotzt des durchaus ernsten Themas auch Freude gebracht hat.22.02.2017