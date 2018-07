„Wir waren gerade im Biergarten!“

Friedberg : Gasthof "Zur Linde" |

Rothenberger Senioren unterwegs

…so beantworteten einige Bewohner des Hauses die Fragen derjenigen Bewohnerinnen, die erstaunt die abendliche Rückkehr der Herren von der Terrasse des Hauses aus beobachteten. Sommerzeit ist Biergartenzeit – so erzählten die Heimkehrer, und dass es keinen Grund braucht, um in den Biergarten zu gehen, nur gutes Wetter und natürlich ein paar freundliche Helferinnen, die sich spontan dazu bereit erklärten, die Betreuungsassistentin, Claudia Motte, darin zu unterstützen, einige Rollstuhlfahrer in den Friedberger Lindengarten zu begleiten. Kühles, erfrischendes Bier, Wurstsalat und andere Schmankerl unter freiem Himmel schmecken ja bekanntlich in netter Gesellschaft am besten! Text/Fotos: Eva Hanft-Oellrich (AWO Betreuungsteam)