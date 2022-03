Who is who - Conny Lehmann, die Zaunkönigin von Friedberg-West

Friedberg : Am Grundstückszaun |

Who is who – myheimat trifft Cornelia „Conny“ Lehman. Wir treffen eine sympathische Frau, von der sofort viel Dynamik und Unternehmergeist zu spüren ist. Der Anlass für unseren Besuch sind die mittlerweile viel beachteten Zaunaktionen, an denen Conny während der Corona-Pandemie zusammen mit Ehemann Jürgen, Tochter Sandra und Sohn Mario im Fasching , zu Halloween, an Ostern und Nikolaus und zu den Ferienzeiten den Zaun ihres Grundstücks mit bunten Geschenken für Kinder schmückte.

„Unser Engagement gilt ausschließlich den Kindern unserer Nachbarschaft“, erzählt Conny Lehmann. „Ausgefallene Laternenwanderungen, Faschingsumzüge, Ostereiersuche und andere Aktionen sollten helfen, die eigentlich von der Außenwelt isolierten Kinder auf schöne Gedanken zu bringen:“ Zum kommenden Osterfest haben die Lehmanns schon wieder eine ganze Menge farbenfroher, kindgerechter Spielzeuge und Bücher aufgekauft und zu glitzernden Präsenten verwandelt. Am zweiten April-Wochenende werden die Lehmanns wieder ihren Grundstückszaun schmücken und viele Kinderaugen funkeln lassen.Von der ehemaligen Friedberger CSU-Stadträtin (1996 bis 2008) erfahren wir in unserer Unterhaltung eine Menge über ihre vielfältigen Lebensstationen im sozialen Einsatz für die Bürger:innen im Stadtteil Friedberg-West. Im Jahr 1983 gründete Conny Lehmann die Mutter-Kind-Gruppe im Gehörlosenzentrum (GHZ) Friedberg-West. Ab 1986 initiierte die Familie Lehmann abwechselnd Martinsumzüge und Nikolausauftritte, zu denen sie immer Pferd und Reiter engagierten. Unterstützt von den Geschäften und Firmen in Friedberg-West gab es für die Kinder Tütchen mit Süßigkeiten, Früchten, Nüssen und Gebäck.1989 gründete Conny Lehmann die Tanzgruppe Okzident, die bei viel beachteten Auftritten historische Tänze in historischen Gewändern aufführte. Zusammen mit der ARGE Friedberg-West veranstaltete Conny mehrere Jahre Stadtteilfeste bei denen sie als berüchtigte Hexe mit hintersinnigen Versen auftrat. Zum ersten Altstadtfest „Friedberger Zeit“ spendete die Firma Segmüller der Jungen Union 200 Puppen. Für die angezeichnete Schneiderin Conny Lehmann war das der Anlass, diese Puppenkinder in historische Gewänder zu kleiden.Ab der zweiten Friedberger Zeit war Conny Lehmann als „Friedberger Puppenmacherin“ bekannt. Bis 2010 hat Conny Lehmann das „Fahrende Volk“ vom Ottmaringer Rederzhausener Carneval Club (ORCC) in der Friedberger Zeit eingekleidet. Ab dem vierten Altstadtfest nähte Conny Lehmann in Auftragsarbeit mehr als 200 Gewänder für die Bürger:innen aus der „Friedberger Zeit“. 2013 und 2016 stellte Conny Lehmann während der Friedberger Zeit in ihrer Barockstube historische Gewänder aus.Ein Höhepunkt im Leben der Familie Lehmann ist ihre spezielle Affinität zum Aichacher Sisi-Schloss: Die ausgesprochene Ähnlichkeit von Tochter Sandra Lehmann mit der Schauspielerin Romy Schneider machte Sandra Lehmann zur Kaiserin Sisi. Der ehemalige Aichach-Friedberger Landrat Theo Körner nutzte dies um die Bekanntheit vom Aichacher Sisi-Schloss bis nach Berlin zu verbreiten.Ihre bisher größte „Zaunaktion“ startet die „Zaunkönigin von Friedberg-West“ mit der kommenden Osteraktion. Conny Lehmanns Augen funkeln bereits in Gedanken an die Freude der Kinder, wenn diese die bunten Päckchen vom Grundstückszaun pflücken. „Kinderfreude“, so die engagierte Powerfrau, „ist wie Herzklopfen. Es ist der Lebensmotor, der in allen Zeiten die Erde dreht.“ Danke, Conny Lehmann und allen Familienmitgliedern für euren großen Einsatz und eure beachtenswerte Empathie für die Belange eurer Nachbarschaft.