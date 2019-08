Whisky-Tasting der Extraklasse

Friedberg : Zum Hexentreff |

Ein Whisky-Tasting der besonderen Art und interessanten Art auch für Fahrerinnen die die Whiskyliebhaber begleiten.

Andrew Ranson erzählt in einer farbenfrohen Diapräsentation wie Whisky hergestellt, gelagert und verbreitet wird. Auch viel interessantes rund um das Getränk Whisky und des Landes in der er hergestellt wird.

Der Abend beinhaltet:

- 3-Gänge-Menü

- 5 Qualitätswhiskys (Scotch) von mild bis rauchig-torfig. Dazu wird Weißbrot und Wasser serviert.

- Für Nicht-Whisky-Trinker gibt es Cocktail. (alkoholisch/ nichtalkoholisch)



Dieser Abend wird allen in unvergesslicher Erinnerung bleiben.



Unkostenbeitrag: 58,-- €

Ist im Voraus zu entrichten.