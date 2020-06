Was macht eigentlich … Vanessa B.?

Friedberg : FSeventfoto |

Vanessa Bärtle ist den Friedberger Bürgerinnen und Bürgern bekannt als Tänzerin in der Garde de Ottmaringer Rederzhausener Carneval Club (ORCC) Friedberg. Wir sprachen mit Vanessa und wollten wissen, was die begabte Tänzerin im Leben zwischen den Sessionen der Friedberger Faschings macht.

Vanessa besucht zur Zeit die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung im vorletzten Schuljahr. Nach den Schulabschluss stehen ihr im beruflichen Werdegang viele Wege offen. Darunter ist der interessante Beruf der Assistentin für Ernährung und Versorgung. „Mein heimlicher Traum“, so die sympathische Vanessa, „ist es, als Flugbegleiterin um die Welt zu zu reisen.“ Vanessa hat sich die Zeit nach der Schule offen gelassen für eine gezielte, aber doch individuelle Planung ihres weiteren Lebens.Neben dem Tanzen sind das Reiten und Springreiten, das entwickeln kreativer Ideen bei neuen Designs, beim Zeichnen und beim Backen ihre Interessensgebiete. Ihr großes Erlebnis in Sachen Musik war eine Begegnung mit dem Star Nico Santos , den sie beim Sommerevent in der Therme Erding live erleben konnte. Ihre große Leidenschaft ist das kreiren von beeindruckenden Geburtstagstorten. Ihr letzte Werk, einen perfekt nachgebildeten Traktor, konnten wir vor der Übergabe ans Geburtstagskind fotografieren.Vanessa Bärtle erleben wir im Gespräch als positive, durchaus voraussschauend ins Leben blickende Persönlichkeit. Sie macht sich ernste Gedanken über den Klimawandel, über landesweite Krankheiten und deren Einfluss auf die künftigen Technonlogien und Berufe.Ab Mitte August ist geplant, das Training für die Garde im ORCC wieder zu starten. Darauf freuen sich alle Tänzerinnen sehr. Und wir Friedberger freuen uns schon heute darauf, Vanessa und die ORCC-Garde wieder „Mit Frohsinn und Humor!“ live erleben zu können. Bis dahin wünschen wir Vanessa Bärtle eine spannende, kreative und positive Zukunft.Information:Vanessa Bärtle bei Instgram: vanessa_b1610