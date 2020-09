Was macht eigentlich Tamara H.?

Friedberg : FSeventfoto |

In jeder Faschingssaison freuen sich die Ballgäste auf die Tänze und Shows der Faschingsgarden. Unsere kleine Serie beleuchtet den Hintergrund der Tänzerinnen und Tänzer des Ottmaringer Rederzhausener Carneval Clubs (ORCC) im „richtigen Leben“. Heute treffen wir Tamara Hihler, die Trainerin der Kindergarde.

Die aufgeschlossene, sympathische Tamara ist Erzieherin bei der Stadt Augsburg im zweiten Berufsjahr und studiert derzeit im zweiten Semester berufsbegleitend Soziale Arbeit an der Hochschule Kempten. Während unseres Gespräch erleben wir eine gut gelaunte Frau mit offener, ehrlicher Ausstrahlung. Musik und Tanz zählen zu Tamaras wichtigen Interessen. Im ehemaligen Gersthofener Musikzentrum Deiser erlernte Tamara das Keyboard-Spielen und hat mit dem Gitarrenspiel ihre „Liebe zum neuen Instrument“ entdeckt. Mit viel Freude erzählt sie uns von einem kürzlich verbrachten Abend unter Freunden, bei dem mit Gesang zur Gitarre die Zeit wie im Flug verging. „Gold wert“, so Tamara, sind ihr solche Lebensmomente, für die ihre Familie ein wichtiger Bezugspunkt im Leben ist.Ihre Grundlagen und Kenntnisse zur Trainertätigkeit hat Tamara Hihler als aktive Tänzerin im Faschings- und Freizeitclub Augsburg (FFC) gesammelt. Dort tanzte Tamara in der Kindergarde und in der großen Garde. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen gibt sie heute an die jüngsten Tänzerinnen und Tänzer in der Kindergarde des ORCC weiter. „Niemals geht man so ganz“ – der Song von Trude Herr hat auch bei Tamara Hihler eine tiefe Bedeutung. Neben ihrer Trainertätigkeit für den ORCC ist sie dem Ruf ihrer Seele gefolgt und sie wird in der Saison 2020/2021 wieder aktiv in der FFC-Garde tanzen. Wir freuen uns mit ihr wünschen Tamara allzeit Lebensfreude und eine glückliche Zukunft.Information: