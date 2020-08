Was macht eigentlich Hannah W.?

Friedberg : FSeventfoto |

Mit Frohsinn und Humor begeistern die Tänzertinnen und Tänzer des Ottmaringer Rederzhausener Carneval Clubs (ORCC) in jeder Faschingssaison die Ballgäste. Wir treffen heute die sympathische ORCC-Tänzerin Hannah Wollrab und erleben eine aufgeschlossene, lebensfrohe Persönlichkeit.

Hanna Wollrab hat heuer ihre Zeit in der Fachhochschule Friedberg erfolgreich mit dem Abitur im Sozialzweig, Profilfach Pädagogik und Psychologie abgeschlossen und beginnt jetzt ihre Ausbildung zur Ergotheapeutin. Der große Spaß in der Gemeinschaft beim ORCC ist für Hannah jährlich ein großes Highlight. Das Tanzen zählt zu ihren Leidenschaften, auf welche sie nicht verzichten mag. Mit ihrer Liebe zur Natur und zu Tieren hat sie die Fotografie als persönliches Ausdrucksmedium entdeckt. Immer häufiger ist sie jetzt mit ihrer Spiegelreflex unterwegs um ihre erlebten Impressionen fest zu halten.Hannah Wollrab liebt Pferde. Wir begleiteten sie zur Pferdepension von Christine Deiser-Kusikin Aichach und besuchen sie beim Pferd Maya. Bei freier Reitbeteiligung, betreut ihre tierische Freundin. Bei einer kleinen Fotoserie vor Ort erleben wir die tiefe Verbundenheit zwischen Mensch und Tier. Ohne Sattel reitet Hannah, gibt stille Anweisungen und lässt uns die Zeit des Shoots zu einem tiefen Erlebnis werden.Im September sollen beim ORCC die Trainingsstunden zur kommenden Faschingszeit beginnen. In den Zeiten von COVID19 ist natürlich auch für den Friedberger Taditionsverein eine Zeit der großen Veranstaltungen in Frage gestellt. Alle Tänzerinnen und Tänzer freuen sich aber trotzdem darauf, sich wieder zu treffen, sich über Erlebnisse während des Jahres auszutauschen und in der Gemeinschaft mit Frohsinn und Humor zu tanzen und Spaß zu haben.