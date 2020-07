Was macht eigentlich Eddie K.?

Friedberg : FSeventfoto |

In den Zeiten des Friedberger Faschings ist Eddie Kübler als Tänzer im Männerballet des Ottmaringer Rederzhausener Carneval Clubs (ORCC) bekannt und beliebt. Eddie ist „im richtigen Leben“ Maurer und Polier im Hochbau und baut hochwertige Ein- und Mehrfamilienhäuser in Augsburg und München.

Als „Arbeitstier“ bezeichnet sich der sympathische Mann gerne selbst. „Lieber alles zur Perfektion gebracht“ so Eddie Kübler, „als sich eingestehen zu müssen, dass man es hätte besser machen können.“ Seine Liebe zum Tanzen entdeckte er 1992 in der Tanzschule der Friedberger Turniertänzerin. In der Tanzschule lernte er tanzen und war von 1995 bis 1998 Leistungssportler in Lateinamerikanischen Tänzen. Durch seine Teilnahme an Tanzturnieren wurde Eddie Kübler Bayerischer Meister der damaligen „E-Klasse“ (Breiten- und Leistungssport).Als Stefanie Brackmann als Trainerin die einstige Tanzformation des ORCC verließ, übernahm Eddie Kübler die Aufgabe als Trainer vom ORCC-Prinzenpaar und dem Männerballet. Anschließend trainierte Eddie die gesamte ORCC-Garde und dazu kam die Organisation der gesamten Choreografie und des Ablaufs des Showprogramms. „Viele Stunden an großem Einsatz sind im ORCC zu leisten“, so Kübler, „um am Ende bei den Auftritten eine zündende Show zu präsentieren.“ Die Einschränkungen des Trainings wegen COVID19 sind für die Garden und Showtanzgruppen aller Faschingsgesellschaften eine große Belastung. Alle Tänzerinnen und Tänzer freuen sich auf den Beginn des Trainings und alle hoffen, das es eine große Faschingssaison 2020/2021 geben wird.