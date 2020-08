Von der Naturgewalt zum Kunstwerk - Stefan Bauer schafft beeindruckende Skulptur in Friedberg

Friedberg : Holzkunst Bauer |

Für einen Feuerwehrmann ist ein lokaler Blitzeinschlag sofort ein Grund zur großen Aufmerksamkeit. Für Stefan Bauer von der Freiwilligen Feuerwehr Stätzling-Haberskirch war der vom Blitz getroffene Baum an der Wulfertshausener Straße sofort ein Objekt für seine große Leidenschaft. Stefan Bauer ist Künstler mit der Kettensäge. In seinen Händen entstand für alle sichtbar aus dem erhalten gebliebenen Stück der Linde eine großartige Skulptur.

Ein mächtiger Adler, welche die Naturgewalt des Blitzeinschlags treffend symbolisiert hat sich mit ausgebreiteten Schwingen auf dem Lindenstamm nieder gelassen. Zusammen mit einem Eulenpaar und einem verschmitzten Biber hat der Kettensägenkünstler für den Betrachter ein eindrucksvolles Werk geschaffen. Drei Tage Urlaub und samstags hat Stefan Bauer an der Fertigstellung der Skulptur gearbeitet. „Jeder dieser Tage war erst nach 12 bis 14 Stunden zu Ende“, erzählt uns Bauer. Der Maschinenbautechniker arbeitet als Ausbilder im Metallbereich gewerblich-technische Bildung (gtb) des IHK-Bildungshauses Schwaben in Augsburg und betreibt die Kettensägenkunst als sein großes Hobby.Seine erste Kettensäge hat Stefan Bauer während seiner Lehrzeit bekommen und zu dieser Zeit seine Liebe zur Holzkunst entdeckt. Vor fünf Jahren hat er die erste Eule aus dem Holz gesägt. „Eulen sind meine Lieblingsmotive“, schwärmt der Künstler. Heute gibt Stefan Bauer Schnitzkurse mit der Motorsäge und nimmt deutschlandweit an Speed-Carving-Wettbewerben teil. Die Eiche sei das ideale Holz zum bearbeiten, verrät und Stefan Bauer, dessen zweitwichtiges Werkzeug neben der Säge eine blaue Wachsmalkreide ist. Die Farbskizzen auf den Holz dienen zum Finder der Körpermitte und zur Einteilung der richtigen Proportionen.Mit der Zustimmung von Friedbergs Erstem Bürgermeisterdurfte Stefan Bauer mit seiner Arbeit am verbliebenen Lindenstamm beginnen, Sein großer Dank gilt auch den Mitarbeitern des Bauhofs, welche ihn mit Gerüstaufbauten unterstützten „und am Ende das ganze Areal wieder gesäubert und neu angesät haben.“ Bei der nächsten Fahrt von Wulfertshausen nach Friedberg oder umgekehrt lohnt ein Verweilen an Stefan Bauers Kettensägenkunst.Stefan Bauer, KettensägenkünstlerInternet: carving-kreaturen.de