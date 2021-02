Viel Spaß bei Fasching in der Kischnd

Friedberg : Zoom |

Den Fasching ganz ausfallen lassen kam für einige Närrinnen und Narren aus der Umgebung, nicht in Frage. Und so wurde am vergangenen Sonntag, den 14.02. ab 16:11 Uhr, Fasching in der Kischdn gefeiert. Gemeinsam mit dem von der Lecharia bekannten Hofmarschall Matthias Krause und der FDP Aichach-Friedberg hatten die Akteure ein buntes Online Programm zusammengestellt und den Fasching in die Kischde verlagert.

Um auch zu Hause in die richtige Faschingsstimmung zu kommen, konnten im Vorfeld einige Faschings Kischdn bestellt werden. Mit Luftschlangen, Konfetti, frischen Krapfen und vielem mehr, wurden die Kischdn rechtzeitig zur Veranstaltung nach Hause gebracht. Klar, dass dann am Nachmittag auch einige dekorierte Wohnzimmer vor den Kameras auftauchten.Nach einem richtigen Einmarsch der Tanzgarde auf Video konnte Hofmarschall Matthias Krause den Stargast Heinz Gröning - „der unglaubliche Heinz“ – begrüßen, der sich live aus seinem Studio in Köln zuschaltete. Mit einem kräftigem „Friedberg Helau“ und einer ersten Schunkelrunde sorgte Heinz gleich für die richtige Stimmung. Der nach eigener Aussage „sensible Poet, gefangen im Körper eines zu stark behaarten LKW-Fahrers“, sorgte mit Ausschnitten aus seiner Show „Der perfekte Mann, eine Laughstory“ für zahlreiche Lacher. Kein Wunder, dass sich Heinz erst nach einer Zugabe verabschieden durfte.Da zahlreiche Teilnehmer in wirklich tollen Kostümen vor dem Rechner saßen wurde spontan nicht nur der erste Preis für das beste Kostüm, ein Engel mit echt hohen Absätzen, verliehen sondern weitere Preise für „den Joker“ und „Hot-Dog“. Auch die Kinder, die sich sehr viel Mühe mit ihren Kostümen gegeben haben, bekamen einen Sonderpreis.Nach dem Ausmarsch der Tanzgarde war noch lange nicht Schluss. Die letzten Gäste feierten bis in den Abend gemeinsam, in diesem Jahr nicht an der Theke, aber vor der Kischdn.